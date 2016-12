Marriage Unique for a Reason

by USCCB

God our Father,

we give you thanks for the gift of marriage:

the bond of life and love,

and the font of the family.

The love of husband and wife

enriches your Church with children,

fills the world with a multitude

of spiritual fruitfulness and service,

and is the sign of the love of your Son,

Jesus Christ, for his Church.

The grace of Jesus flowed forth at Cana

at the request of the Blessed Mother.

May your Son,

through the intercession of Mary,

pour out upon us

a new measure of the Gifts of the Holy Spirit

as we join with all people of good will

to promote and protect

the unique beauty of marriage.

May your Holy Spirit enlighten our society

to treasure the heroic love of husband and wife,

and guide our leaders to sustain and protect

the singular place of mothers and fathers

in the lives of their children.

Father, we ask that our prayers be joined

to those of the Virgin Mary,

that your Word may transform our service

so as to safeguard the incomparable splendor of marriage.

We ask all these things through Christ our Lord,

Amen.

Saints Joachim and Anne, pray for us.

En Español:

Dios Padre nuestro, te damos gracias

por el don del matrimonio:

vínculo de vida y amor,

y fuente de la familia.

El amor de marido y mujer enriquece a tu

Iglesia con hijos, llena el mundo con una

abundancia de fecundidad espiritual y servicio,

y es signo del amor de tu Hijo,

Jesucristo, por su Iglesia.

La gracia de Jesús brotó en Caná a

petición de su Santa Madre.

Concédenos que tu Hijo,

por la intercesión de la Virgen María,

derrame sobre nosotros una nueva medida

de los Dones del Espíritu Santo al unirnos

con toda persona de buena voluntad

para promover y proteger

la belleza única del matrimonio.

Concede que tu Santo Espíritu ilumine a nuestra sociedad

para que atesore el amor heroico de marido y mujer,

y guíe a nuestros líderes para que sostengan y protejan

el puesto singular de padres y madres

en la vida de sus niños.

Padre, te pedimos que nuestras oraciones

se unan con las de la Santísima Virgen María

para que tu Verbo Divino transforme

nuestro esfuerzo por salvaguardar

el incomparable esplendor del matrimonio.

Te pedimos todas estas cosas por Cristo nuestro Señor,

Amén.

San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros

